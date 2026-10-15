U. de Concepción desmintió riesgo de descenso por supuesta disputa con representantes

Universidad de Concepción, por medio de un comunicado, desmintió que el equipo arriesga puntos en la Liga de Primera o que puede descender por secretaría, por una disputa con representantes de jugadores, supuestamente por comisiones impagas.

El "Campanil" apuntó al medio La Tercera, que publicó esta información este miércoles, y señaló que no existe procedimiento alguno contra el club penquista.

"Universidad de Concepción no ha sido notificada de ninguna demanda, reclamo ni requerimiento ante el Tribunal de Asuntos Patrimoniales ni ante ningún otro órgano de la ANFP o de la justicia ordinaria. La propia nota lo reconoce en su último párrafo", publicó el club.

En su argumento, la U. de Conce postuló que la nota del citado medio presentó "la tesis de una parte como si fuera la norma".

En la explicación, señala que los estatutos vigentes de la ANFP limitan a la competencia del Tribunal de Asuntos Patrimoniales y en estos conflictos, no están considerados los agentes de jugadores.

Por ese motivo, precisó que "la tesis que recoge la nota no tiene sustento en la normativa".

Además, Universidad de Concepción recalcó que "no hay riesgo de pérdida de puntos ni de descenso por este tema".

"Aún si el Tribunal de Asuntos Patrimoniales llegara a conocer un caso de este tipo, no podría restar puntos: es un tribunal arbitral que resuelve asuntos patrimoniales y no sanciona ni resta puntos", detalló la U. de Conce.

La institución también remarcó que no hay denuncia alguna por parte del Directorio de la ANFP.

La U. de Conce también indicó que la Asociación de Representantes, presidida por Marcelo Contreras, no ha iniciado acciones contra el club y que "desconocen haber formulado las declaraciones que la nota les atribuye".

Por último, el club indicó que hubo un reclamo de un representante, Pablo Lecler Fluxá, y criticó las intenciones del citado medio por la publicación de esta nota, señalando que solicitararán un requerimiento de aclaración y rectificación a La Tercera.