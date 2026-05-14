Universidad de Concepción abrió las puertas para el regreso de la "Nona" Muñoz

Agustín Lorenzetti, presidente de Universidad de Concepción, admitió que le gustaría tener de regreso a Cristian Muñoz, técnico que logró el ascenso el año pasado y que fue cesado de Palestino hace unas semanas.

"Es uno de los técnicos que yo tengo como prioritario para que venga. Es imposible no tener una gran relación por lo que vivimos el año pasado", declaró el mandamás del Campanil sobre la "Nona", en conversación con Sabes Deportes.

El timonel penquista agregó que "he tenido conversaciones con él a las 3 de la mañana sobre fútbol. Hay una situación particular que él terminó en Palestino hace poquito. Habrá que ver, pero me gustaría que pudiera venir por sobre otros que están en la mesa".

Universidad de Concepción actualmente está sin entrenador, tras la renuncia del uruguayo Leonardo Ramos, quien regresó a su país para dirigir a Danubio.

"La Nona" Muñoz, por su parte, fue desvinculado de Palestino por mutuo acuerdo el 24 de abril, tras los malos resultados en la Copa de la Liga y el Campeonato nacional.

El "Campanil" marcha con 14 puntos en el duodécimo lugar en la Liga de Primera, y su próximo partido será ante O'Higgins el sábado, a las 17:30 horas (21:30 GMT) en Rancagua.