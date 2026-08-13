Universidad de Concepción sorprendió con el fichaje de Rogelio Funes Mori

Universidad de Concepción oficializó la contratación del delantero argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori, quien se convirtió en nuevo refuerzo del elenco penquista para afrontar los próximos desafíos de la temporada.

"Funes Mori, bienvenido al único campeón de Concepción", publicó el club en sus redes sociales para anunciar la incorporación del experimentado atacante.

"Rogelio Funes Mori es nuevo jugador de Universidad de Concepción, para nuestros próximos desafíos", agregó la institución.

El fichaje representa un importante movimiento de Universidad de Concepción en el mercado de pases, que suma a un atacante de amplia trayectoria internacional para potenciar su frente ofensivo durante la segunda parte de la temporada.