Gimnasta italiana Manila Esposito respondió con tres medallas a duras críticas por su físico

La gimnasta italiana Manila Esposito enfrentó las críticas que recibió en redes sociales por su físico y su musculatura luego de conquistar tres medallas en los Europeos de gimnasia artística disputados en Zagreb.

La deportista de 19 años se coronó campeona europea en suelo y además obtuvo dos medallas de plata, en barra de equilibrio y en la competición por equipos. Tras sus resultados, abordó los cuestionamientos sobre su cuerpo y aseguró que prefirió responder a través de su desempeño deportivo.

"Leer esos comentarios no es agradable. Pero no respondí con palabras, respondí con resultados. Si no te gusta algo, simplemente no lo mires. Me gusto tal y como soy. Los que odian suelen ser los más frágiles", afirmó Esposito.

La italiana explicó que las medallas también fueron importantes para recuperar la confianza en sus capacidades. "Me siento bien conmigo misma y es gracias a mi físico que puedo lograr ciertos resultados", señaló, además de asegurar que durante la competencia intentó mantenerse alejada de las críticas.

El presidente de la Federación Italiana de Gimnasia, Andrea Facci, respaldó públicamente a Esposito y calificó de "indecentes" los ataques contra la deportista. "Hoy hay demasiada libertad para los llamados 'leones del teclado', que no responden por sus actos", sostuvo.