Corte Suprema removió a otros cuatro jueces que salieron del país con licencia médica

El Pleno de la Corte Suprema resolvió este martes remover a otros cuatro jueces que realizaron viajes mientras se encontraban con licencia médica, en el marco de la revisión de los antecedentes sobre el uso irregular de estos permisos.

Durante esta jornada se revisaron ocho expedientes, cinco de los cuales estaban suspendidos por recursos ante el Tribunal Constitucional y otros tres rezagados.

La presidenta Gloria Ana Chevesich detalló que "el Pleno hoy día resolvió remover en votación unánime a un integrante de la judicatura, considerando que no mantuvo el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Constitución Política de la República".

Además, también se decidió "remover, en votación dividida, a tres integrantes de la judicatura, considerando también que no mantuvieron el buen comportamiento que señala la norma recién citada", puntualizó.

La cifra de jueces removidos por esta causa llegó a 15, ya que previamente se había sancionado a 11 magistrados y se rechazó expulsar a otros 26.

Aún quedan cinco cuadernos pendientes de revisión, los que serán tratados el próximo 19 de octubre, entre los que se encuentra el caso del polémico juez Daniel Urrutia.