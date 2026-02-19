Síguenos:
Tópicos: Deportes | Gimnasia | Tomas González

Tomás González brilló en su regreso con gran actuación en Alemania

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El gimnasta chileno terminó noveno en la Copa del Mundo de Cottbus.

Tomás González brilló en su regreso con gran actuación en Alemania
El gimnasta chileno Tomás González, después de casi cinco años sin competir, regresó con una gran actuación a las competencias de la elite internacional, al terminar en el noveno lugar en la Copa del Mundo de Cottbus, en Alemania.

González, de 40 años, sorprendió al registrar 13.500 puntos en su rutina, aunque lamentablemente quedó por poco fuera de la final, ya que el kazajo Dimitriy Patanin terminó octavo con 13.533 unidades.

Pese al resultado, al terminar en noveno lugar, González quedó como primer reserva en caso que uno de los ocho clasificados a la final se baje de la definición.

"Inmensamente feliz por representar a Chile nuevamente en el circuito mundial y haber obtenido 13.500 puntos", publicó González en Instagram, junto con un video de su rutina.

