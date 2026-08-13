En un karaoke: Video complica versión de la ministra Duco por uso irregular de auto fiscal

Un nuevo antecedente complica la versión de la ministra del Deporte, Natalia Duco, quien fue denunciada ante Contraloría por un supuesto mal uso de un vehículo fiscal el pasado 23 de abril, ya que en esta jornada se reveló un video grabado ese mismo día, en donde aparece la secretaria de Estado en un "asado y karaoke".

El medio La Tercera dio a conocer la respuesta del Mindep. A través de la subsecretaría, notificó al organismo contralor que el pasado 23 de abril, "como consta en bitácora del vehículo institucional (...), la secretaria de Estado se trasladó a una reunión de trabajo sostenida con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio particular de una exservidora a honorarios de esa Cartera Ministerial".

La bitacora del Mindep consigna que hubo un desplazamiento ese día hacia el sector de Lo Curro, para la reunión de la ministra en Vitacura, a las 20:05 horas.

Sin embargo, el citado medio también publicó un video de dicha actividad, en donde aparece la ministra Duco cantando en karaoke, junto a varias personas que están celebrando, con varios tipos de bebidas, que no fueron mencionados en la respuesta oficial del Mindep.

Además, aportó otro antecedente que contradice esta reunión de trabajo: Una imagen de la invitación que se compartió por Whatsapp, entre los trabajadores del ministerio, para un "asado, karaoke y buen ambiente" el día 23 de abril, a las 18:30 horas.