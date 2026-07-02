Fandom de BTS inundó las redes de ministra Duco tras negativa del IND al Estadio Nacional

La negativa del Instituto Nacional del Deporte para autorizar el uso del Estadio Nacional en los conciertos de BTS desató una intensa reacción digital del fandom chileno del grupo surcoreano, conocido como ARMY, que volcó sus reclamos principalmente hacia las redes sociales de la ministra del Deporte, Natalia Duco.

Según recogieron distintos medios, la publicación más reciente de la secretaria de Estado en Instagram acumuló cerca de 24 mil comentarios, muy por sobre su interacción habitual, con mensajes que mezclaron consignas, críticas, letras de canciones del grupo, recetas de comida coreana y llamados para que se busque una solución.

El IND argumentó que la determinación responde a criterios técnicos vinculados al estado de la cancha del Estadio Nacional y al impacto del montaje de un escenario central tipo 360°, además de la necesidad de resguardar compromisos previos, entre ellos un partido oficial de la selección chilena y la Teletón 2026.

La molestia del fandom también se expresó a través de un comunicado en que pidió respuestas a DG Medios, al IND y al Ministerio del Deporte. En el escrito, ARMY Chile planteó que se deben agotar todas las alternativas posibles para que BTS llegue al país en las fechas acordadas, ya sea en el Estadio Nacional con garantías técnicas o en otro recinto.

"BTS merece llegar a Chile. ARMY Chile merece ser escuchado", señaló el comunicado del fandom, mientras la incertidumbre continúa a la espera de una resolución definitiva sobre el lugar donde podrían realizarse los conciertos.