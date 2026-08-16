Gert Weil y el paso de Duco como ministra: Por lo que ha salido, tenía problemas de coordinación

Gert Weil, exatleta nacional, abordó la salida de Natalia Duco tras su turbulento ciclo como ministra del Deporte, con un repaso general a la complicada imagen mediática de la ahora exautoridad y el paso de ser deportista a ejercer un cargo público.

En conversación con La Tercera, expresó que la situación es "lamentable. Obviamente, esto no le hace bien al deporte como actividad. Es una mala señal".

"Nunca le cuestioné su capacidad para ejercer el cargo. Esperaba que, ojalá, le fuera bien, que lo pudiera hacer bien. Ahora, a la luz de lo que ha salido, claramente tuvo problemas, entre comillas, de convivencia dentro de este esquema que es el Ministerio del Deporte y el IND", agregó.

"Lo que hay que entender es que la trenza (de) ministro, subsecretario y dirección del IND tienen que estar coordinados y en sincronía. Si no, no hay ninguna posibilidad de hacer cosas", señaló, reafirmando que "me faltan antecedentes, pero, a la luz de lo que ha salido, (Duco) tenía problemas de coordinación" dentro de la cartera ministerial.

Weil expuso que, de acuerdo a los reportes, "las relaciones internas no estaban buenas. Ni con el IND ni con la subsecretaría", considerando, entre risas, que fue una gestión con "expectativas no cumplidas".

El exlanzador de bala también puso sobre la mesa la mentalidad del deportista: "sobre todo en el atletismo, que es el deporte individual por excelencia, efectivamente tiene un enfoque bien egoísta. Es parte de la aspiración que tiene uno de llegar a sus límites y ser lo mejor posible. Uno compite contra uno mismo para después enfrentarse a los demás. Siempre he dicho que si uno no lo hace bien por uno, difícilmente lo hará bien por los demás"

Con ese punto planteado, Weil apuntó que "si uno vuelve a ser un ciudadano normal, de la comunidad, no puede mantener esa actitud, y sobre todo si requiere de trabajar en equipos. Para asumir un cargo como el de ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo".

"Ya no se trata de uno, sino de una institución que uno representa, de un ámbito de actividad, de un país. Esa actitud de deportista de alto rendimiento ya no se puede aplicar", señaló respecto al manejo de Duco en el Mindep.

"Cuando me preguntan si asumiría como ministro o en un cargo de estas características, me cuesta imaginarme. Es otro animal hacerse cargo, liderar una administración como un ministerio. No es exclusivo del ámbito del deporte. Me imagino que en otros ministerios debe ser una cosa muy parecida en términos de que el ámbito que tiene que desarrollar es muy distinto al que está acostumbrado, al que desempeñó por tanto tiempo", complementó.