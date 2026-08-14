Libertarios propuso eliminar Ministerio del Deporte: "No nos sirve para nada"

Ante la renuncia de Natalia Duco como Ministra del Deporte debido a las acusaciones enfrentadas por el uso indebido de un auto fiscal, el Partido Nacional Libertario planteó eliminar el Mindep, asegurando que "no nos sirve de nada".

"Cerremos el Ministerio del Deporte, porque no nos sirve para nada. Usted en su casa toma la decisión si hace o no hace deporte", afirmó Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL durante la emisión del programa Sin Filtros.

"¿Para qué vamos a estar financiando el carrete ministerial? No tiene ningún sentido, vamos a tener un estado mucho más pequeño. Nos echamos al pecho el Ministerio del Deporte y tenemos más plata para destinarla a seguridad", añadió.

Las declaraciones molestaron a Fernando Solabarrieta, periodista y relator deportivo quien conduce el programa, contraargumentando a Urzúa basándose en la reducción del sedentarismo en el país.

"Cuando yo empecé a trabajar en periodismo (en la década de 1990), el porcentaje de obesidad en Chile era de 90 por ciento. Eso ha bajado bastante, no lo suficiente, pero está en 79, ha bajado un 11 por ciento".

Además, los dichos generaron la respuesta de Patricio Briones, exbasquetbolista y diputado militante del Partido de la Gente, quien los tildó como una "falta de respeto" a los atletas chilenos.