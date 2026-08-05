Ministra Duco defendió su gestión: El único que puede cuestionar mi permanencia es el Presidente

Este miércoles, la ministra del Deporte Natalia Duco participó en la despedida de Las Diablas antes de su viaje al Mundial de hockey césped en Bélgica y aprovechó de defender su gestión ante las críticas y diversos episodios ampliamente comentados durante estos primeros meses de Gobierno.

"La única persona que puede cuestionar mi permanencia en el cargo es el Presidente de la República, del cual sigo teniendo su confianza. Como en jerga deportiva se diría, es el entrenador el que toma la decisión. En este caso es el Presidente de la República, y hasta que él lo considere pertinente, yo seguiré siendo ministra del Deporte", señaló en un primer punto de prensa.

Respecto a la denuncia a Contraloría por el presunto mal uso de un vehículo fiscal para fines particulares, Duco indicó que "eso se respondió en tiempo y forma a Contraloría, con un oficio como corresponde. En este Ministerio no ha habido ningún mal uso de los recursos fiscales".

En una segunda detención para hablar con los medios autoridad pidió mayor cobertura al deporte: "Chile necesita actividad física, Chile necesita poner las cosas positivas en el relato, hablar de deporte, de Las Diablas, de la gestión, cuidar el Estadio Nacional"

Además, Duco cuestionó a la prensa. "Les planteo esa pregunta, ¿cómo están cubriendo las gestiones? ¿han estudiado bien lo que estamos haciendo? Hay muchas cosas interesantes y bonitas que los invito a estudiar", apuntó.

"Hay muchas cosas que el deporte necesita. De verdad; para nosotros, para las próximas generaciones, nuestros hijos, los adultos mayores. Enfoquémonos en eso que realmente mueve la aguja y agrega valor. No nos quedemos en la pelea chica, que no nos hace bien a nadie", añadió.

Por otro lado, Duco resaltó que "tenemos listo un proyecto de ley porque en el Código del Trabajo no existe la posibilidad de hacer un contrato laboral para deportistas profesionales, solo se puede hacer con futbolistas. Es cambiar la palabra de futbolistas a deportistas, lo estamos trabajando con el Ministro del Trabajo".

"Va a significar que no sean hockistas amateur, sino profesionales, tener un contrato de trabajo por ser deportistas. Es el gran sueño y legado que quiere dejar esta administración. Va a empezar el proceso legislativo en el Congreso. Va a ser un antes y un después en el deporte. En ningún caso va a ser una obligación, sino una oportunidad. Es una opción que hoy no existe", detalló.

Críticas desde la Cámara de Diputados

En el Congreso, este mismo miércoles el diputado Carlos Carvajal (Independiente, bancada PPD), miembro de la Comisión de Deportes, señaló que el periodo de Duco "no da para más" al ser "la peor gestión" del Mindep, apuntando además a los reparos por el trabajo en una reestructuración al IND.

A aquello se sumó el diputado Carlos Cuadrado (PPD), reafirmando que "por sus acciones, merece salir del ministerio". En su crítica, opinó que Duco "es un lastre que lleva el gabinete del Presidente Kast. Es la peor evaluada y, posiblemente, la que más escándalos ajenos a la cartera que ella dirige ha generado".

Desde el oficialismo dentro de la Cámara Baja también expresaron cuestionamientos sobre la ministra. Macarena Santelices (P. Republicano) admitió que "la resistencia que se ha generado es clara".

Mario Olavarría (UDI) llamó a la ministra a "tener más cuidado con sus propios equipos", pues "al parecer está en un clima interno más adverso".

En tanto, Patricio Briones (PDG) defendió a Duco, pues "el Ejecutivo debería respaldar en cierta medida a la ministra", ya que en su opinión los problemas de gestión son del IND, que "no es un órgano muy eficiente ni confiable tampoco".