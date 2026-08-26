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Tópicos: Deportes | Gobierno | Ministerio del Deporte

Presidente Kast nombró a María Paz Ríos como nueva subsecretaria de Deportes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La abogada y atleta asumirá sus funciones este este jueves 27 de agosto.

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El Presidente José Antonio Kast nombró a María Paz Ríos, abogada y atleta del Team Chile, como nueva subsecretaria de Deportes, y asumirá sus funciones a partir de este jueves 27 de agosto.

Ríos tiene más de 20 años de carrera en el atletismo de alto rendimiento, con especialidad en el lanzamiento de la jabalina.

Posee el récord nacional en lanzamiento de jabalina, y entre las diversas competencias en las que ha participado, representó al Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El comunicado del Gobierno detalló que "estudió Derecho en la Universidad Finis Terrae y tiene estudios en Inteligencia Artifical Generativa aplicada al ámbito legal, realizados en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 2025; y actualmente cursa un diplomado en Protección de Datos Personales en la Universidad Católica de Chile".

Ríos, de esta forma, sucederá en el cargo a Andrés Otero, quien renunció el pasado 13 de agosto, tras la controversia que también provocó la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte.

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