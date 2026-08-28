Primer Congreso Nacional del Deporte y Municipalismo reunió a más de 200 representantes

El Primer Congreso Nacional del Deporte y Municipalismo, encuentro organizado por la Comisión de Deportes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) junto a la Universidad San Sebastián (USS), reunió en Santiago a más de 200 autoridades y representantes municipales de distintas zonas del país.

La actividad fue inaugurada por el ministro del Deporte, Francisco Riveros; el presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri; y el prorrector de la USS, Javier Valenzuela.

El objetivo del encuentro es compartir experiencias y entregar herramientas que permitan fortalecer la gestión deportiva en las comunas, abordando materias como seguridad, inclusión, innovación, planificación y organización de grandes eventos deportivos.

"Para que el deporte llegue a todos los territorios necesitamos municipios fortalecidos y una gestión coordinada. Queremos que las comunas cuenten con más herramientas para promover la actividad física, impulsar el deporte y generar oportunidades para sus comunidades", señaló Riveros.

El ministro agregó que "este Congreso permite compartir experiencias y avanzar en mejores políticas locales para construir un Chile más activo e inclusivo".

Alessandri, en tanto, destacó el impacto que puede tener el deporte a nivel territorial y sostuvo que "es una herramienta poderosa para transformar barrios, promover la inclusión y mejorar la calidad de vida".

"Este Congreso busca que la experiencia de los municipios se traduzca en mejores políticas, más profesionales y coordinadas, de acuerdo con las necesidades de cada territorio", añadió el presidente de la ACHM.

Por su parte, Valenzuela remarcó el rol que puede cumplir la academia en este ámbito y afirmó que "el deporte es fundamental para el desarrollo y bienestar de las comunidades. Queremos poner nuestras capacidades y conocimiento al servicio de los municipios, generando iniciativas que permitan acercar sus beneficios a más personas".

El programa contempla además la participación del Comité Olímpico de Chile, Comité Paralímpico de Chile y Olimpiadas Especiales, además de académicos y especialistas vinculados a diferentes áreas del deporte.

Entre las materias consideradas aparece también el rol de los municipios en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 y el lanzamiento de una campaña destinada a prevenir la violencia en el fútbol amateur.

El Congreso se desarrollará hasta el sábado 29 de agosto en el Campus Santiago de la Universidad San Sebastián y finalizará con una jornada de actividades deportivas.

La iniciativa apunta además a generar lineamientos y buenas prácticas que puedan ser replicadas en las 346 comunas del país.