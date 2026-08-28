Justicia embargó cuentas de Jetsmart debido a multas impagas por traer indocumentados a Chile

A pedido del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Justicia embargó las cuentas corrientes de la aerolínea Jetsmart por transportar extranjeros a Chile sin la documentación necesaria, además de no entregar listados de pasajeros a la PDI.

De acuerdo con un comunicado del Servicio, el embargo se hizo efectivo el miércoles a raíz de la acumulación de 42 multas cursadas entre 2023 y 2025, que totalizan poco más de 781 millones de pesos, por transgredir la normativa migratoria.

El Sermig afirmó que, previamente, se cumplió con los debidos procesos sancionatorios y con el derecho de la compañía a entregar sus descargos, los que finalmente -sostiene- no lograron desmentir las vulneraciones a la norma.

Además, aseguró que efectúa capacitaciones a las diversas líneas aéreas que operan en el país, reiterando la normativa migratoria vigente y los requisitos que se exigen para que las empresas transporten a extranjeros al país, como contar la documentación correspondiente.

Sauerbaum: Trajeron de República Dominicana, Haití y Venezuela

El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó en Cooperativa que desde el Servicio presentaron "recursos de protección dada la alta deuda que tenía esta empresa (Jetsmart) por distintas multas que se habían ya cobrado desde el año 2023. Hoy día, la Justicia decide retener estos recursos para poder asegurar el pago, que son más de 780 millones de pesos".

"Esta es una de las empresas que nosotros estamos llevando adelante un litigio y cobrando multas (...). Esta es la primera, pero nosotros esperamos que el resto se ponga al día, (pese a que) entendemos que se cometieron una serie de irregularidades por ignorancia de la normativa y una serie de cosas", agregó el militante RN.

No obstante, "estamos también trabajando con las aerolíneas: hace tres semanas atrás empezamos algunas capacitaciones (...). Ahora, esta empresa en particular trajo a personas de tres nacionalidades distintas: República Dominicana, Haití y Venezuela, básicamente", detalló.

Con todo, "por lo menos tenemos 25 líneas aéreas que tienen multas desde el año 2022 y que suman en total 1.404 que hemos sacado y que estamos, obviamente, en litigio. Tienen derecho a defenderse y todo lo demás, pero en este caso particular es bien significativo que se nos haya dado la razón", cerró el exdiputado.