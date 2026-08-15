Yasmani Acosta repudió la idea de cerrar el Mindep: El deporte no es un pasatiempo, cambia vidas

El histórico luchador chileno Yasmani Acosta expresó su malestar ante la idea surgida desde el Partido Nacional Libertario (PNL) para cerrar el Ministerio del Deporte, con una férrea defensa al rol social del deporte.

Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL, dijo en el programa Sin Filtros que el Mindep "no nos sirve para nada" y puso el foco en el tema presupuestario, sin un mayor análisis.

A través de su cuenta de Instagram, Acosta replicó expresando que "el deporte no es un pasatiempo, es una herramienta para cambiar Chile".

"Hoy no quiero hablar como deportista, quiero hablar como chileno. Desperté con una noticia que me entristece y me preocupa: quieren cerrar el Ministerio del Deporte en Chile ¿Seguimos pensando que el deporte es un pasatiempo?", dijo en su escrito.

"El deporte es trabajo, disciplina, salud, educación, oportunidades y futuro. Los deportistas entregamos años de nuestra vida, arriesgamos nuestros cuerpos, sufrimos lesiones y muchas veces terminamos nuestras carreras sin saber qué viene después. Y aun así, seguimos dejando el nombre de Chile en lo más alto", señaló.

"Hay algo mucho más importante que una medalla: El deporte cambia vidas. Por eso estoy impulsando un proyecto para crear escuelas de talento deportivo para niños y jóvenes vulnerables, especialmente donde existen menos oportunidades", apuntó.

El medallista olímpico en París 2024 tiene como objetivo darle a los jóvenes la oportunidad de tener "disciplina, amigos, sueños y una oportunidad de construir un futuro distinto".

"Quiero más niños haciendo deporte, más familias involucradas, más cultura deportiva y más campeones representando a Chile. Pero si algún día conseguimos más medallas, serán solo una consecuencia. La verdadera medalla será sacar a miles de niños de los malos caminos y demostrarles que su origen no determina su futuro", continuó.

Yasmani resaltó que "el deporte tiene algo que pocas cosas pueden lograr: nos une. No importa por quién votemos, nuestro color de piel, nuestra condición social o nuestras diferencias. Cuando un chileno representa a Chile, todos somos Chile.

"Por eso hago un llamado a todos: no dejemos que el deporte sea visto como un gasto, porque invertir en deporte es invertir en nuestros niños, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestra seguridad y en el futuro de nuestro país.