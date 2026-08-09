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Tópicos: Deportes | Golf | Joaquín Niemann

El millonario premio que ganó Niemann por conquistar el título en el LIV de Nueva York

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno alzó su segundo trofeo de la temporada.

El millonario premio que ganó Niemann por conquistar el título en el LIV de Nueva York
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El chileno Joaquín Niemann se coronó este domingo en el LIV Golf de Nueva York y ganó un millonario premio por conquistar el título, el segundo que logra en esta temporada.

Niemann dominó las cuatro jornadas en el Trump National Golf Club y de acuerdo a la información de Open Golf, el LIV de Nueva York premió con 30 millones de dólares a todos sus participantes.

El chileno, por coronarse campeón, ganó un premio de cuatro millones de dólares (más de 3.600 millones de pesos chilenos).

Niemann también fue campeón en mayo pasado en Corea del Sur, y en esa ocasión fue premiado con la misma cantidad de dinero.

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