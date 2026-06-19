Joaquín Niemann recibió histórica sanción en el US Open de golf

El golfista chileno Joaquín Niemann fue sancionado este viernes con dos golpes de penalización en el US Open, uno de los "majors" de este deporte, por arrojar el palo durante la primera ronda, lo que la organización del torneo consideró "una falta grave".

Niemann tuvo ayer una desafortunada jornada el jueves, con una tarjeta de +8 marcada por la situación ocurrida en el hoyo seis, cuando el nacional falló de forma consecutiva dos tiros desde la salida.

Aquellos inicios en falso le valieron firmar un un quíntuple bogey y perder un terreno importante. Fruto de la frustración lanzó su palo, una acción que la organización del torneo estimó como falta grave de acuerdo a su código de conducta.

"La verdad es que le pegué dos veces fuera de límites por la derecha, dos golpes malos. Entonces sí, me frustré bastante. No me gusta comportarme así. Soy el primero en juzgarme cuando no me comporto bien en el campo de golf. Fue una falta por mi parte. Me sentí un poco más penalizado con dos golpes, pero creo que así son las cosas. Voy a aprender de ello. Sin duda, me ayudó un poco a tener una mejor ronda hoy", comentó Niemann este viernes al término de la segunda ronda.

Según el golfista chileno, antes de dar el golpe vio hormigas rojas en la zona de golpeo, lo que le desconcentró, y a ello se añadió que había poca luz al ser ya tarde. "Toda la frustración se apoderó de mí. Tenía el palo en la mano y no pude resistir la tentación de tirarlo", confesó.

Esta sanción fue histórica, pues Niemann se transformó en el primer golfista en recibir un castigo en tiros por una conducta antideportiva en un torneo "major".

Después de conocer la penalización a primera hora, el jugador chileno reaccionó y completó la segunda jornada con -5, lo que le situó en la general con un total de tres tiros sobre el par, aunque muy lejos del líder, el estadounidense Wyndham Clark, con -7.