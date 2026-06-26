Joaquín Niemann se situó como nuevo líder del Open de Italia

El golfista chileno Joaquín Niemann se situó este viernes como nuevo líder del Open de Italia tras completarse la segunda jornada en Turín, firmando una tarjeta de 63 golpes que le permite liderar la clasificación con una ventaja de dos en el total sobre el español Ángel Ayora, segundo clasificado.

Por detrás, el español Eugenio López-Chacarra escaló posiciones al firmar 65 golpes, 131 en el torneo hasta ahora, hasta la tercera plaza, que comparte con el francés Tom Vaillant (66 en la segunda vuelta) y el inglés Matt Wallace, quien firmó la mejor segunda vuelta con 62 golpes.

La tercera jornada de la competición se disputará este sábado en Turín, con Niemann en la defensa del liderato frente al empuje de la representación española.