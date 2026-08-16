Gael Yeomans ganó la presidencia del Frente Amplio en elecciones marcadas por la baja participación

La diputada Gael Yeomans se impuso este domingo ante Constanza Martínez que buscaba la reelección de la presidencia en las elecciones generales internas del Frente Amplio (FA).

La parlamentaria encabezará durante los próximos dos años la colectividad, luego de obtener 5.667 votos, equivalentes al 54,71% de los sufragios emitidos, con su lista "Unidad para Avanzar: Defendamos Chile con Firmeza".

En tanto, "Frente Amplio para Chile" -encabezada por Martínez- consiguió 4.353 votos, correspondientes al 42,03%.

Yeomans asumirá el liderazgo del partido una vez ratificado el resultado, mientras la actual timonel quedará como secretaria general de la nueva directiva.

Un total de 10.358 personas participaron de la elección, equivalente al 18,45% del padrón habilitado. Asimismo, se contabilizaron 291 votos en blanco (2,81%) y 47 nulos (0,45%).

Constanza Martínez: El FA es un partido vivo, que debate y decide su propio rumbo

La actual timonel del partido, Constanza Martínez, reconoció su derrota mediante redes sociales con un mensaje en el que envió "un saludo fraterno a la diputada Gael Yeomans, quien asumirá la presidencia del Frente Amplio".

"Seguiremos trabajando construyendo Frente Amplio junto a todas y todos quienes integrarán la nueva Dirección Nacional", afirmó, complementando que la colectividad es "un partido vivo, que debate y decide su propio rumbo".

Martínez agradeció a la militancia que participó del proceso y cerró celebrando a "quienes fortalecen nuestra orgánica en cada rincón del país".

Gabriel Boric: Yeomans contará conmigo durante estos tiempos intensos

El expresidente de la República, Gabriel Boric, comentó mediante redes sociales los resultados de las elecciones internas de su partido y señaló que conversó con la diputada Yeomans, quien "sabe que contará conmigo durante estos tiempos intensos en esta tremenda responsabilidad".

Asimismo, valoró el periodo de Martínez a la cabeza de la colectividad y destacó que lo hizo "durante hitos claves en su historia, como la fusión dio vida al FA, las elecciones y el primer congreso ideológico".

Asimismo, felicitó a todos quienes formarán parte de la nueva directiva.

"La tarea de construir partido y reivindicar día a día la política como herramienta honesta de transformación social con convicción y esperanza es un desafío gigante en esta época. Tenemos que estar a la altura", reflexionó el otrora Mandatario.