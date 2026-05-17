Joaquín Niemann tuvo un turbulento cierre en el PGA Championship

El golfista chileno Joaquín Niemann lamentó una complicada jornada final en el tradicional PGA Championship en Estados Unidos, retrocediendo posiciones luego de su renacer en la penúltima ronda.

Niemann arrancó positivamente con sendos birdies en los primeros dos hoyos, pero cuatro bogeys en las banderas 3, 11, 14 y 17 mermaron su ubicación en la tabla.

El talagantino culminó el torneo major en la posición T18 con una tarjeta total de 279 golpes, a ocho palos del británico Aaron Rai, gran ganador del PGA Championship en esta jornada.

Ahora el deportista nacional tendrá que pensar en el LIV Golf de Corea del Sur en el Asiad Country Club de Busan, entre el sábado 28 y el domingo 31 de mayo.