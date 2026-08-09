Niemann fue felicitado por Trump tras ganar el LIV de Nueva York: "Fue especial que viniera a vernos"

El chileno Joaquín Niemann ganó este domingo el LIV Golf en Nueva York y fue felicitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó a presenciar el tramo final del torneo.

Trump es dueño del club de golf donde se desarrollo el torneo y se acercó a felicitar a Niemann tras la conquista del título. Y el chileno, en la rueda de prensa, valoró el gesto del mandatario norteamericano.

"Fue especial que el señor presidente viniera a vernos. Le encanta el golf. Sin duda le apasiona. También le caímos muy bien. Es muy agradable la forma en que nos trata", declaró Niemann.

"Esto demuestra lo importante que es para él estar aquí, sobre todo teniendo en cuenta lo ocupado que está. Personalmente, le agradezco enormemente su presencia", aseveró Niemann.

Con el triunfo en Nueva York, Niemann ganó un premio de cuatro millones de dólares.