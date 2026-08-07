Niemann mantuvo su liderato tras la segunda jornada del LIV de Nueva York

El chileno Joaquín Niemann ratificó su gran inicio en el torneo del LIV Golf de Nueva York al sostener el primer puesto luego de la acción de este viernes.

Niemann, que había arrancado el torneo en el Trump National Golf Club Bedminster con una ronda de 64 golpes y siete bajo par, firmó otra jornada de alto nivel con 65 impactos.

El talagantino aún no suma tropiezos en el torneo y en la segunda ronda del certamen logró seis birdies, en los hoyos 2, 3, 5, 8, 9 y 18.

Aquellas banderas por debajo del par le permitieron poner un -13 en su tarjeta total, con cinco golpes de ventaja sobre el británico Lee Westwood y a seis del español Sergio García, que marcha tercero.

De esta manera, Niemann estiró su diferencia en la cima, pues en el debut había quedado a dos palos de sus perseguidores.