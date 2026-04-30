¿Qué pasará con Niemann? El fondo soberano saudí dejará de financiar el LIV Tour

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en sus siglas en inglés) confirmó este jueves que dejará de financiar a LIV Golf a partir de la próxima temporada al asegurar que "la importante inversión que requiere a largo plazo ya no se ajusta a la fase actual de su estrategia".

El PIF, el grupo inversor del régimen saudí, subrayó en un comunicado que su decisión de retirar los recursos al circuito de golf "se ha tomado considerando sus prioridades de inversión y la dinámica macroeconómica actual".

Según la nota, el compromiso de financiación del fondo soberano saudí al circuito de golf incluye solo hasta lo que resta de temporada, de un calendario de catorce pruebas que concluirá a finales de agosto.

La liga saudí nació en 2022 para el ánimo de revolucionar el mundo del golf con contratos multimillonarios de estrellas como el español Jon Rahm y el chileno Joaquín Niemann, y un formato novedoso, con torneos a tres rondas y con equipos.

Se estima que el PIF ha destinado a LIV más de 5.000 millones de dólares (unos 4.250 millones de euros) desde su creación.

"LIV Golf ha impulsado significativamente el crecimiento del golf a nivel mundial gracias a su impacto transformador y positivo. Ha mejorado el golf para siempre. El PIF mantiene su compromiso de invertir capital internacionalmente, en línea con su estrategia de inversión, incluyendo sus importantes inversiones actuales y futuras en diversos deportes como sector prioritario", concluye el comunicado.