Reporte policial reveló que Tiger Woods portaba opioides al momento de su arresto en Florida

La Oficina del Alguacil del Condado de Martin reveló este martes que el golfista estadounidense Tiger Woods portaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, durante su arresto tras el accidente vehicular sufrido en Florida.

El reporte oficial detalló que el deportista de 50 años presentó un estado letárgico, ojos vidriosos y pupilas dilatadas al momento de ser intervenido por la policía.

El informe de detención describió que el ganador de 15 "majors" sudaba fuertemente y hablaba de forma inusual con los oficiales pese a contar con aire acondicionado en su vehículo. Aunque el test de alcohol resultó negativo, se negó a realizar una prueba de orina para detectar otras sustancias. Las autoridades incautaron los medicamentos desde el bolsillo izquierdo de su pantalón, fármacos que la DEA asocia habitualmente con casos de abuso ilícito.

"Creí que sus capacidades normales eran disfuncionales y no era capaz de operar con seguridad un vehículo", afirmó la oficial Tatania Levenar en el reporte oficial. Por su parte, Tiger Woods argumentó a los uniformados que el volcamiento en la Isla de Júpiter ocurrió mientras utilizaba su teléfono celular y cambiaba la estación de radio de su camioneta. El suceso se produjo el pasado viernes tras un intento fallido de adelantamiento a gran velocidad en la vía pública.

El deportista recuperó su libertad durante la madrugada del sábado tras pasar varias horas en prisión por cargos de conducción bajo la influencia de sustancias. Actualmente, el entorno de Tiger Woods no entregó nuevas declaraciones sobre el hallazgo de opioides en su poder, mientras la justicia de Florida mantiene el proceso abierto para determinar la responsabilidad definitiva del atleta en el incidente carretero.