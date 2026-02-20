La formación de Colo Colo para visitar a O'Higgins de Rancagua en la cuarta fecha de la Liga
Esta es la formación que preparó Colo Colo para visitar a O'Higgins este sábado en Rancagua, a partir de las 18:00 horas, en la cuarta fecha de la Liga de Primera.
