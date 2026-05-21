Las Diablas anunciaron nómina para la Nations Cup en Auckland

La Federación de Hockey Césped de Chile anunció este jueves la nómina de 20 jugadoras de la selección chilena femenina, Las Diablas, que disputará la FIH Nations Cup 2026, entre el 14 y 21 de junio en Auckland.

El plantel dirigido por Cristóbal Rodríguez competirá en el torneo con sede en Nueva Zelanda, que entregará al campeón un cupo a la ProLeague, el circuito de selecciones más importante de la disciplina, en el cual Chile nunca ha participado.

Las Diablas vienen de clasificar al Mundial de Países Bajos y Bélgica tras haber sido campeonas del Clasificatorio y buscarán llegar de la mejor manera a la cita planetaria, que se jugará entre el 15 y 30 de agosto.

Manuela Urroz, capitana del combinado chileno, se expresó tras conocer la convocatoria: "La Nations Cup es un campeonato muy importante para nosotras y veo muy bien al equipo después de la clasificación al Mundial. Ahora hemos estado sin las 'europeas', pero pronto se van a sumar. Estamos mentalizadas para todos los torneos que se vienen, es un calendario desafiante y estamos full enfocadas", señaló la jugadora.

En cuanto a la Nations Cup, Chile integrará el Grupo B y debutará contra Francia el 14 de Junio a las 23:45 horas (03:45 GMT), posteriormente se medirá a Nueva Zelanda el 16 a las 02:00 horas (06:00 GMT) y finalmente enfrentará a Corea del Sur el 17 a las 23:45 horas (03:45 GMT).

Revisa la nómina de Las Diablas