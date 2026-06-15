Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago20.5°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Hockey césped | Mundial

Las Diablas superaron a Francia y debutaron con autoridad en la Nations Cup de Auckland

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección femenina de hockey césped dio el primer golpe en el Grupo B.

Las Diablas superaron a Francia y debutaron con autoridad en la Nations Cup de Auckland
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las Diablas tuvieron un gran debut en la Nations Cup de Auckland tras vencer a Francia por 2-0 en la primera fecha del Grupo B.

Chile mostró solidez para quedarse con una valiosa victoria en el torneo que entregará un cupo a la próxima edición de la FIH Pro League, el circuito de selecciones más importante del planeta.

La capitana Manuela Urroz (11') abrió la cuenta para el combinado chileno, mientras que Fernanda Arrieta (57') sentenció el encuentro para las dirigidas por Cristóbal Rodríguez.

El siguiente desafío de la selección nacional será ante Nueva Zelanda el martes 16 de junio a las 02:00 horas (06:00 GMT) y cerrarán la fase grupal ante Corea del Sur el 17 a las 23:45 horas (03:45 GMT).

Los partidos podrán ser sintonizados en la plataforma Watch.Hockey.

 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada