Las Diablas superaron a Francia y debutaron con autoridad en la Nations Cup de Auckland

Las Diablas tuvieron un gran debut en la Nations Cup de Auckland tras vencer a Francia por 2-0 en la primera fecha del Grupo B.

Chile mostró solidez para quedarse con una valiosa victoria en el torneo que entregará un cupo a la próxima edición de la FIH Pro League, el circuito de selecciones más importante del planeta.

La capitana Manuela Urroz (11') abrió la cuenta para el combinado chileno, mientras que Fernanda Arrieta (57') sentenció el encuentro para las dirigidas por Cristóbal Rodríguez.

El siguiente desafío de la selección nacional será ante Nueva Zelanda el martes 16 de junio a las 02:00 horas (06:00 GMT) y cerrarán la fase grupal ante Corea del Sur el 17 a las 23:45 horas (03:45 GMT).

Los partidos podrán ser sintonizados en la plataforma Watch.Hockey.