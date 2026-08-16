¿Cuándo y dónde ver a Las Diablas ante Japón por la segunda fecha del Mundial?

Tras su debut ante el local y favorito Países Bajos, la selección chilena femenina de hockey césped cuenta las horas para enfrentar a Japón en la segunda fecha del Mundial.

Habrá que madrugar (o bien, "pasar de largo") para seguir a Las Diablas, pues enfrentará al cuadro nipón este lunes 17 de agosto a las 03:30 horas de Chile (10:30 GMT) en Amstelveen. El encuentro será transmitido por el canal ESPN 5 y su señal en la plataforma de streaming Disney+.

Con el equipo neerlandés como el más fuerte del Grupo A, este duelo ante Japón y la última fecha con Australia resultan clave para Chile, tal como señaló el DT Cristóbal Rodríguez luego del estreno con caída de 2-0.