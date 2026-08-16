¿Cuándo y dónde ver a Las Diablas ante Japón por la segunda fecha del Mundial?
Chile tendrá un duelo clave en la cita planetaria.
Chile tendrá un duelo clave en la cita planetaria.
Tras su debut ante el local y favorito Países Bajos, la selección chilena femenina de hockey césped cuenta las horas para enfrentar a Japón en la segunda fecha del Mundial.
Habrá que madrugar (o bien, "pasar de largo") para seguir a Las Diablas, pues enfrentará al cuadro nipón este lunes 17 de agosto a las 03:30 horas de Chile (10:30 GMT) en Amstelveen. El encuentro será transmitido por el canal ESPN 5 y su señal en la plataforma de streaming Disney+.
Con el equipo neerlandés como el más fuerte del Grupo A, este duelo ante Japón y la última fecha con Australia resultan clave para Chile, tal como señaló el DT Cristóbal Rodríguez luego del estreno con caída de 2-0.