"Ni luces ni sombras": Suazo dividió a los medios españoles en el debut del Sevilla

El lateral izquierdo Gabriel Suazo dividió a la prensa española entre tibios elogios y duras críticas en el debut del Sevilla en la temporada, en un partido donde consiguieron un triunfo dramático sobre Rayo Vallecano en La Liga con el chileno de capitán.

El Pespunte valoró la faena del zurdo, señalando que se vio "mejor en ataque que en defensa el capitán del Sevilla FC. Se incorporó con frecuencia y trató de dar profundidad, aunque tuvo algunos fallos de contundencia atrás que pudieron generar peligro para el Rayo".

Casi en la misma línea, Sevilla Actualidad indicó que "el lateral chileno no estuvo nada mal en su vuelta al lateral izquierdo del Pizjuán. Fue seguro atrás, fuerte y participativo arriba".

Sin embargo, el portal 101TV tuvo una visión distinta sobre el rendimiento del criollo, puntualizando que estuvo "en la línea del curso pasado. Pesado pero poco efectivo en defensa, errores con balón y casi nada en ataque. Mejoró en la segunda mitad y comenzó a robar en campo contrario y combinar por dentro. Ni luces ni sombras".

El Desmarque, en cambio, endureció el tono. "Su nivel está lejísimos del que prometió cuando llegó. Desafortunado en la anticipación, desacertado en el pase y, encima, torpe haciendo faltas. Necesita mejorar".

Al mismo tiempo, Estadio Deportivo acusó a Suazo que "en más de una ocasión, y como ya le venía pasando la pasada campaña, superado en las acciones por su banda que debían ser corregidas por la zaga. Al igual que a la hora de subir al ataque, donde no se le veía en esas acciones. Es necesario ver si Julio Díaz puede ser el titular por esa banda pero, en caso de afirmativo, no debe de haber muchas dudas".