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Tópicos: Deportes | Hockey césped | Selección chilena

Las Diablas +45 golearon a Bélgica y se instalaron en cuartos de final del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco nacional se medirá ante Inglaterra este miércoles.

Las Diablas +45 golearon a Bélgica y se instalaron en cuartos de final del Mundial
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Las Diablas golearon por 5-0 a Bélgica en el cierre de la fase grupal del Mundial Masters +45 de hockey césped y clasificaron a los cuartos de final del torneo celebrado en Países Bajos.

Con la necesidad de reponerse del traspié ante Irlanda, la selección nacional arrancó dominando las acciones del compromiso y rápidamente abrió la cuenta gracias a Sandra Wenz (5'), duplicando su ventaja a los pocos minutos con la anotación de Fernanda Rodríguez (8').

En la segunda mitad, Chile aplicó la misma intensidad, cerrando la goleada con los tantos de Daniela Infante (32'), Carolina Munita (54') y Bárbara Anguita (58'), que le permitieron avanzar de ronda en el certamen.

Las Diablas finalizaron la fase grupal en el sexto lugar y enfrentarán por los cuartos de final a Inglaterra, que remató en el tercer puesto, en un compromiso que se disputará este miércoles a las 11:00 horas (15:00 GMT).

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