Las Diablas cayeron ante India en semis e irán por el bronce en la Nations Cup

El sueño de las Diablas en la Nations Cup de Auckland 2026 tuvo un duro revés durante la madrugada de este sábado, ya que las nacionales cayeron ante India por un inapelable 6-0 en las semifinales y quedaron sin opciones de clasificar a la Pro League.

Pese a la paridad de ambos combinados, el trámite del partido fue controlado de principio a fin por las asiáticas. La presión alta y la efectividad de las "Women in Blue" desbordaron rápidamente la defensa nacional, sentenciando el encuentro antes del descanso con un parcial de 4-0.

En el complemento, el elenco dirigido por Cristóbal Rodríguez intentó reaccionar, pero la intensidad de las rivales no disminuyó, sellando el abultado marcador que dejó a las chilenas fuera de la lucha por el título.

Pese a la amargura de la derrota, la participación de las nacionales en Auckland aún no termina y se medirán a Estados Unidos por el tercer lugar durante la medianoche de este domingo 21 de junio.