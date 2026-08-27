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Tópicos: Deportes | Hockey césped | Selección chilena

Las Diablas sucumbieron ante Nueva Zelanda y terminaron últimas en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco nacional apenas cosechó un empate en la cita planetaria.

Las Diablas sucumbieron ante Nueva Zelanda y terminaron últimas en el Mundial
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Las Diablas acumularon este jueves una nueva derrota en el Mundial Femenino de Hockey Césped de Países Bajos y Bélgica 2026 al caer ante Nueva Zelanda por 2-3 en la definición del 15° lugar.

Con este resultado, el elenco nacional remató último en la cita planetaria cosechando apenas un empate ante Australia en la fase grupal.

Tal y como fue a lo largo del torneo, el seleccionado chileno ofreció resistencia y esta vez incluso llegó a tener la ventaja.

Kaitlin Cotter (10') abrió la cuenta para las oceánicas, pero la histórica capitana del equipo, Manuel Urroz logró un doblete (37' y 45') para dejar arriba a las Diablas.

No obstante, en la recta final del duelo los tantos de Riana Pho (50') y Katie Doar (57') acabaron con las expectativas nacionales.

Chile termina así en el 16° puesto, por debajo del 13° lugar logrado en 2022.

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