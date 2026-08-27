Las Diablas sucumbieron ante Nueva Zelanda y terminaron últimas en el Mundial
El elenco nacional apenas cosechó un empate en la cita planetaria.
El elenco nacional apenas cosechó un empate en la cita planetaria.
Las Diablas acumularon este jueves una nueva derrota en el Mundial Femenino de Hockey Césped de Países Bajos y Bélgica 2026 al caer ante Nueva Zelanda por 2-3 en la definición del 15° lugar.
Con este resultado, el elenco nacional remató último en la cita planetaria cosechando apenas un empate ante Australia en la fase grupal.
Tal y como fue a lo largo del torneo, el seleccionado chileno ofreció resistencia y esta vez incluso llegó a tener la ventaja.
Kaitlin Cotter (10') abrió la cuenta para las oceánicas, pero la histórica capitana del equipo, Manuel Urroz logró un doblete (37' y 45') para dejar arriba a las Diablas.
No obstante, en la recta final del duelo los tantos de Riana Pho (50') y Katie Doar (57') acabaron con las expectativas nacionales.
Chile termina así en el 16° puesto, por debajo del 13° lugar logrado en 2022.