Capturan en Lima a sujeto acusado de femicidio frustrado en Estación Central

En un operativo internacional concretado en la ciudad de Lima, las autoridades peruanas capturaron a un ciudadano venezolano imputado por el delito de femicidio frustrado en contra de su expareja, de su misma nacionalidad, ocurrido el pasado 4 de agosto en la comuna de Estación Central.

El sujeto se mantenía prófugo de la justicia luego de que se viralizaran registros de cámaras de seguridad que resultaron claves en la investigación.

En los videos se observa al agresor huyendo de forma temeraria por los balcones de un edificio residencial tras haberle prendido fuego al departamento de la víctima, lugar desde donde se dio a la fuga antes de abandonar el país.