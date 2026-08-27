Conteo de víctimas de la riada se acerca a 300 muertos y 1.400 desaparecidos

Las autoridades de Nepal elevaron este jueves a 289 la cifra de fallecidos tras la riada masiva que arrasó varias localidades de una zona fronteriza con el Tíbet por el desbordamiento del río Bhote Koshi.

Un portavoz de la Policía nepalí de Katmandú, Abhi Narayan Kafle, confirmó a la agencia de noticias EFE el nuevo balance y aseguró que las autoridades han rescatado con vida a 445 personas en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros.

Según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 644 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 extranjeros, principalmente de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este jueves que Nepal les notificó la desaparición de cerca de 100 de sus nacionales en la zona del desastre, aunque el documento preliminar de Katmandú no los ha registrado por el momento.

El Ejército y las fuerzas de seguridad de Nepal rescataron a primera hora de la mañana a 123 personas que se encontraban atrapadas o incomunicadas en las zonas anegadas de la cuenca arrasada en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet.

Los equipos militares trabajan para trasladar a los extranjeros en helicóptero a Katmandú, mientras siguen tratando de localizar más grupos de sobrevivientes.

Gran parte de las víctimas, según reportan las autoridades, se encuentran a kilómetros de la zona de origen de la riada, arrastradas hasta la parte baja del río bajo una enorme masa de agua, lodo, piedras y la infraestructura de varias localidades.

China por el momento ha reportado tres fallecidos y 558 personas con las que se ha perdido el contacto en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el balance provisional conjunto a más de 290 muertos y unos 1.400 desaparecidos.