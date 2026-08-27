Hombre fue asesinado a tiros en la población La Victoria

La Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI se encuentra indagando el asesinato de un hombre registrado durante la madrugada en la calle 30 de Octubre, al interior de la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Según antecedentes preliminares, vecinos de la zona alertaron tras escuchar al menos dos disparos, los cuales coinciden con la evidencia balística recopilada en el lugar del suceso.

"Nos encontramos realizando diligencias conforme al fallecimiento de un hombre de sexo masculino, hasta el momento N.N., aparentemente de nacionalidad extranjera, quien fue encontrado en la vía pública con una herida por proyectil balístico", detalló el comisario de la BH Carlos Jorquera.

"Nos encontramos realizando levantamiento de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y toma de declaraciones con la finalidad de establecer la dinámica, las circunstancias y eventualmente la identidad de los responsables", añadió.