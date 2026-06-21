Las Diablas terminaron cuartas en la Nations Cup con derrota ante EE.UU.

La selección chilena femenina de hockey césped cerró su participación en la Nations Cup que se disputó en Nueva Zelanda, con una derrota frente al combinado de los Estados Unidos en la definición del tercer puesto.

Tras su duro traspié ante India en semifinales, Las "Diablas" iniciaron ganando en el primer periodo, pero en la segunda mitad lamentaron una remontada de 3-2 frente a las norteamericanas, debiendo conformarse con el cuarto lugar.

Por otro lado, el título del torneo quedó en manos de India, que derrotó a Nueva Zelanda por 2-0 y clasificó a la ProLeague, el torneo más exigente del planeta y que era el objetivo de Chile al iniciar la Nations Cup.

El próximo gran desafío de Las Diablas será en agosto cuando afronten el Campeonato Mundial en Amstelveen, Países Bajos.

La escuadra nacional competirá en el Grupo A y debutará ante las locales el 15 de agosto, para luego enfrentar a Japón y Australia los días 17 y 19 del mismo mes.