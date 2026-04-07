Los Diablos Junior vencieron a México en el inicio de la ruta al Mundial sub 21

Chile cumplió la primera tarea en el Centro de Entrenamientos y Competencias "Claudia Schüler" del Parque Estadio Nacional luego de que los Diablos vencieran por 2-0 a México en la jornada inaugural de la Copa Panamericana Junior Santiago 2026.

El equipo que conduce técnicamente Maximiliano Díaz fue superior al conjunto azteca y sumó sus primeras tres unidades gracias a los goles de Vicente Wilhelmy (Club Manquehue) e Ignacio Fariña (Prince of Wales Country Club).

En paralelo a los destacados goleadores chilenos, el referente Gaspar Fosalba de Universidad Católica fue elegido por la organización como el mejor jugador del partido.

"El plan de juego se cumplió, estamos conformes porque lo trabajado se plasmó en la cancha. Empezamos con la primera fase de recambio y vimos debutar a varios chicos. Se acoplaron bien y lo disfrutaron, eso es lo importante", comentó Dïaz tras la victoria.

El segundo partido de los Diablos Junior en el certamen internacional Sub 21 que entrega tres cupos al Mundial 2027 (con sede por definir) está programado para este martes 7 de abril, en el último turno a las 20:00 horas, frente a Brasil.

Las Diablas Junior, en tanto, debutan este mismo martes a las 18:00 horas.