¿Fin al sueño chileno? COI informó de los siete países que quieren organizar los JJ.OO. de 2036

El Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer este martes que Alemania, Hungría, India, Catar, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía mostraron su interés en organizar los Juegos Olímpicos de 2036 y confirmó que la designación de la sede tendrá lugar a mediados de 2029.

El COI mantiene un diálogo permanente con los comités nacionales de estos siete países y en marzo del próximo año hará las evaluaciones de viabilidad para que las partes interesadas avancen en sus proyectos, señaló en un comunicado emitido este martes.

En el caso de Alemania, la ciudad escogida es Múnich, por lo que serían sus segundos Juegos de verano tras los de 1972 y los terceros en territorio germano después de los de Berlín de 1936.

Corea también repetiría tras los de Seúl 1988, aunque su nueva candidata es la provincia de Jeolla del Norte.

Para el resto de aspirantes serían sus primeros Juegos, con la particularidad de que si fuesen en Sudáfrica sería la primera vez que la máxima cita olímpica se organiza en África.

Recordar que luego de los Panamericanos de Santiago 2023, nuestro país analizó la posibilidad de postular a dichos Juegos de 2036, no obstante, dichas intenciones finalmente no se materializaron.