El COI quiere remecer el fútbol olímpico y acercarlo al Mundial

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, afirmó que uno de los objetivos del organismo es que la competición masculina de fútbol en los Juegos Olímpicos sea "un poco más cercana" al campeonato del mundo. El directivo español aseguró además que existen contactos con Gianni Infantino y confía en que la FIFA acepte esa aspiración.

Samaranch dio a conocer esta intención durante un coloquio sobre geopolítica y deporte realizado en Madrid, donde reconoció que ambas entidades mantienen intereses cruzados. Según explicó, mientras FIFA tiene demandas vinculadas al fútbol femenino y al fútbol 7, el COI busca fortalecer el peso del torneo masculino sénior dentro del programa olímpico.

Por ahora no se entregaron detalles sobre el tipo de modificación que se pretende introducir ni sobre la fecha en que podrían aplicarse eventuales cambios. En la actualidad, el certamen masculino olímpico se disputa con selecciones sub 23, con un máximo de tres futbolistas mayores por plantel, una estructura muy distinta a la de la Copa del Mundo.

En Los Angeles 2028, además, el torneo masculino reducirá su número de participantes de 16 a 12 selecciones, mientras que el femenino crecerá de 12 a 16. En paralelo, Samaranch advirtió que el calendario deportivo se volverá cada vez más complejo y deslizó que en el futuro podrían celebrarse Juegos Olímpicos de verano durante el otoño boreal por efecto del calentamiento global.