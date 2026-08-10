Benjamín Herrera ganó la séptima fecha del Nacional de Enduro FIM pese a lesión en el hombro

Benjamín Herrera consiguió el triunfo en la séptima fecha del Campeonato Nacional de Enduro FIM Chile 2026, disputada el pasado sábado en Parque Las Palmas, en la Región de Valparaíso, pese a competir afectado por una lesión reciente en el hombro.

El piloto talquino completó cuatro vueltas durante la jornada y sumó puntos en la recta final de la temporada. Herrera había llegado a la competencia condicionado físicamente por la lesión, aunque pudo disputar la totalidad de la séptima fecha y quedarse con el primer lugar.

La situación cambió para la octava fecha disputada el domingo. Tras el esfuerzo realizado durante la jornada anterior, Herrera decidió retirarse de la competencia debido al aumento del dolor en el hombro y las dificultades que tenía para afirmarse correctamente sobre la moto.

El piloto dedicará las próximas semanas a su recuperación y tiene previsto regresar a la actividad para la quinta fecha del Sprint Cup, programada para el 22 de agosto en Til Til. De acuerdo con la información entregada por su equipo, la lesión no reviste gravedad.