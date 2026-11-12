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Tópicos: Deportes | Motociclismo | Pilotos

Ruy Barbosa terminó quinto en Arizona y continúa su preparación para el Dakar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El piloto chileno compitió en Arizona y seguirá en territorio estadounidense para disputar una nueva carrera en Nevada.

Ruy Barbosa terminó quinto en Arizona y continúa su preparación para el Dakar
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El piloto chileno Ruy Barbosa consiguió el quinto lugar en la categoría PRO 450 del La Paz Desert Showdown, disputado en Parker, Arizona, Estados Unidos, como parte de su preparación para el Rally Dakar 2027.

"Fue una buena carrera. Quedé quinto y estoy sumando experiencia, trabajando en la velocidad y el ritmo para el Dakar 2027. Me sentí muy bien por ese lado. Lo importante es seguir sumando ritmo de carrera junto a los mejores pilotos acá en Estados Unidos", comentó el nacional tras competir a bordo de su Honda.

Barbosa permanecerá en Estados Unidos para disputar la décima fecha del National Grand Prix Championship (NGPC), que se desarrollará en Nevada, donde buscará continuar acumulando experiencia y ritmo competitivo antes del Dakar.

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