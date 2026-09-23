Ruy Barbosa prepara su regreso al Mundial de Rally-Raid con ánimo de revancha

El piloto chileno Ruy Barbosa prepara su regreso oficial al Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) y lo hará en el Rally de Marruecos, prueba que se disputará entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre.

La competencia marcará su retorno después del accidente sufrido en la décima etapa del Rally Dakar 2026, cuando peleaba por ingresar al Top 10 de la clasificación general y por alcanzar el podio en la categoría Rally2.

La caída le provocó una lesión en el hombro derecho y posteriormente debió someterse a una intervención quirúrgica en Chile. Tras recibir el alta médica, retomó paulatinamente sus entrenamientos y durante las últimas semanas trabajó en el norte del país para preparar su regreso.

"Estoy muy contento de volver. Han sido meses largos, pero también fueron meses en los que trabajé muchísimo para recuperarme bien. Desde que me dieron el alta, mi cabeza estuvo puesta en una sola cosa: volver a competir y demostrar nuevamente de lo que soy capaz arriba de la moto", afirmó Barbosa.

El nacional afrontará en Marruecos un recorrido marcado por la navegación, terrenos cambiantes y extensas jornadas, condiciones que además servirán como preparación para su gran objetivo de la próxima temporada.

"No vuelvo para simplemente terminar la carrera. Quiero volver a estar peleando adelante. Obviamente después de tantos meses hay cosas que recuperar, pero sé perfectamente el nivel que tengo y también sé lo que puedo hacer cuando estoy arriba de la moto", aseguró.

Barbosa ya tiene la mirada puesta en el Rally Dakar 2027 y sostuvo que llegará a aquella edición con una experiencia distinta: "El objetivo para esta ocasión va a ser terminarlo a como dé lugar. Independiente de eso, quiero tratar de hacer una buena carrera y, quién sabe, ojalá tratar de estar entre los mejores", cerró.