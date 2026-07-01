Aumentó cifra de fallecidos durante festejos por triunfo de México en el Mundial

El Gobierno de Ciudad de México elevó a cuatro el número de personas fallecidas durante los festejos por el triunfo de la selección mexicana sobre Ecuador, por el Mundial 2026.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que tres personas, un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48, murieron por asfixia, mientras que una cuarta víctima falleció en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

"El cuarto caso es un masculino de alrededor de 30 años de identidad todavía desconocida que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo", explicó la autoridad sanitaria.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la Fiscalía capitalina mantiene abierta una investigación para establecer cómo ocurrieron las muertes y qué provocó la asfixia de las tres primeras víctimas.

"Hay que ver qué provocó esta oleada de gente (...) eso es lo que se está investigando en la Fiscalía", dijo Brugada, quien además descartó que los fallecimientos estuvieran relacionados con el consumo de alcohol.

Tras lo ocurrido, la autoridad instruyó el fortalecimiento "inmediato" de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para el próximo partido de México, ante la expectativa de una nueva concentración masiva de aficionados.