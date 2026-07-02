Colombia quiere ratificar su buen momento ante Ghana y quedarse con el último cupo a octavos

Colombia enfrentará este viernes a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City, desde las 21:30 horas (01:30 GMT), en el cierre de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, definiendo el último pasaje a la ronda de octavos.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con confianza a este compromiso, tras haber ganado el Grupo K por encima de Portugal, y pretende ratificar su gran momento para dar el siguiente paso mundialista.

Para el compromiso, la única duda en Colombia es si Lorenzo vuelve a apostar por Luis Javier Suárez en la delantera o si mantiene a Jhon Córdoba en el once inicial.

La formación colombiana será con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez o Jhon Córdoba.

Ghana, por su lado, clasificó como tercero del Grupo L, tras cosechar un empate con Inglaterra, un triunfo ante Panamá y una derrota frente a Croacia.

Además, hay un condimento especial para el choque: El técnico de Ghana, el portugués Carlos Queiroz, fue entrenador de los colombianos entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, por lo que conoce bien a los jugadores de la selección sudamericana.

La formación de Ghana será con Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew y Kamaldeen Sulemana.

El juez principal del encuentro será el árbitro francés Clement Turpin.

El ganador de este compromiso enfrentará a Suiza, que eliminó a Argelia.

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