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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Confirmaron los primeros partidos de 16avos del Mundial con transmisión en TV abierta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La agenda televisiva comenzó a tomar forma de cara al inicio de la segunda ronda en Norteamérica.

Confirmaron los primeros partidos de 16avos del Mundial con transmisión en TV abierta
 Agencia Xinhua
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Ad portas del cierre de la fase grupal en el Mundial 2026, Chilevisión confirmó los primeros partidos de dieciseisavos de final que contarán con transmisión por televisión abierta para nuestro país.

El primer choque de la segunda ronda en las pantallas del mencionado canal será Brasil vs. Japón, el lunes 29 de junio a las 13:00 horas (17:00 GMT).

Ese mismo día, a las 21:00 horas (01:00 GMT) se emitirá el duelo de Países Bajos y Marruecos.

Pasando al martes 30, tendrá cobertura el cruce de Costa de Marfil y Noruega a las 13:00 horas, seguido a las 17:00 por el duelo de Francia y un rival aún por definir.

Respecto a cifras, la televisora celebró que hasta el jueves 25 de junio, con 31 partidos, se registró una audiencia superior a los 10 millones de espectadores, además de 237.000 descargas de su aplicación MiCHV.

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