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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

¿Cuándo y contra quién juega Argentina en 16avos del Mundial?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra de Lionel Scaloni ya tiene día, horario y sede para su próximo partido en la Copa del Mundo.

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Argentina ya tiene confirmado el escenario para su partido por los 16avos de final del Mundial, luego que ganó el Grupo J por el instancia en la que jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro de la escuadra dirigida por Lionel Scaloni está programado para las 18:00 horas, en busca de un lugar en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

El rival de la "Albiceleste" saldrá del segundo lugar del Grupo H, por lo que puede enfrentar a España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, dependiendo de cómo se resuelva esa zona del torneo.

Antes del partido de 16avos de final cerrará su paso por el Grupo J en un choque contra Jordania, ya eliminado. El duelo está agendado para el 27 de junio a la 22:00 horas.

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