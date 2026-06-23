¿Cuándo y contra quién juega Argentina en 16avos del Mundial?
La escuadra de Lionel Scaloni ya tiene día, horario y sede para su próximo partido en la Copa del Mundo.
La escuadra de Lionel Scaloni ya tiene día, horario y sede para su próximo partido en la Copa del Mundo.
Argentina ya tiene confirmado el escenario para su partido por los 16avos de final del Mundial, luego que ganó el Grupo J por el instancia en la que jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
El encuentro de la escuadra dirigida por Lionel Scaloni está programado para las 18:00 horas, en busca de un lugar en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
El rival de la "Albiceleste" saldrá del segundo lugar del Grupo H, por lo que puede enfrentar a España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, dependiendo de cómo se resuelva esa zona del torneo.
Antes del partido de 16avos de final cerrará su paso por el Grupo J en un choque contra Jordania, ya eliminado. El duelo está agendado para el 27 de junio a la 22:00 horas.