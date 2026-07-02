¿Cuándo y dónde ver el duelo de Colombia y Ghana en los 16avos de final del Mundial?

Colombia y Ghana se enfrentarán este viernes en Kansas City en el cierre de los dieciseisavos de final, y definirán el último cupo a los octavos del Mundial 2026 en Norteamérica.

El partido está programado para las 21:30 horas (01:30 GMT) en el Arrowhead Stadium de Kansas City y será transmitido en TV abierta por Chilevisión, en cable por DSports en DirecTV, y en streaming por la plataforma Paramount+.

El conjunto colombiano llegó a esta instancia tras liderar el Grupo K, con triunfos ante Uzbekistán y RD del Congo, y un empate ante Portugal.

Ghana, por su lado, clasificó como tercero en el Grupo L, tras un empate con Inglaterra, un triunfo sobre Panamá y una derrota ante Croacia.

El ganador de este duelo enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Suiza y Argelia, que se resolverá este jueves.

Todos los detalles los podrás escuchar este viernes con la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguir online del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.