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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Colombia y Ghana en los 16avos de final del Mundial?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sudamericanos y africanos definirán el último cupo a octavos de final.

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Colombia y Ghana se enfrentarán este viernes en Kansas City en el cierre de los dieciseisavos de final, y definirán el último cupo a los octavos del Mundial 2026 en Norteamérica.

El partido está programado para las 21:30 horas (01:30 GMT) en el Arrowhead Stadium de Kansas City y será transmitido en TV abierta por Chilevisión, en cable por DSports en DirecTV, y en streaming por la plataforma Paramount+.

El conjunto colombiano llegó a esta instancia tras liderar el Grupo K, con triunfos ante Uzbekistán y RD del Congo, y un empate ante Portugal.

Ghana, por su lado, clasificó como tercero en el Grupo L, tras un empate con Inglaterra, un triunfo sobre Panamá y una derrota ante Croacia.

El ganador de este duelo enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Suiza y Argelia, que se resolverá este jueves.

Todos los detalles los podrás escuchar este viernes con la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguir online del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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