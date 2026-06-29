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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Costa de Marfil y Noruega en 16avos de final del Mundial?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Africanos y europeos están en busca de un cupo en la siguiente fase.

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Costa de Marfil y Noruega en 16avos de final del Mundial?
 EFE
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Costa de Marfil y Noruega se medirán este martes en Arlington por los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica, en un duelo que promete desde el aspecto físico.

El cotejo está programado para empezar a las 13:00 horas (17:00 GMT) en el AT&T Stadium y tendrá transmisión en TV abierta en la señal de Chilevisión; en TV cable por DSports en DirecTV, y en streaming gracias a Paramount+.

Los "Elefantes" clasificaron como uno de los mejores terceros tras su participación en el Grupo E, siendo la primera vez que avanzan de fase en el certamen.

Por otro lado, el combinado nórdico remató segundo en el Grupo I de la mano de Erling Haaland y buscará que los goles del delantero instalen a los europeos en octavos de final.

El duelo será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela.

Todos los detalles los podrás seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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