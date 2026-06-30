¡Derechazo inatajable! Julián Quiñones anotó un golazo para México ante Ecuador

México abrió el marcador ante Ecuador en el partido de 16avos de final del Mundial 2026, disputado en el Estadio Azteca, con un golazo del delantero Julián Quiñones.

En un contragolpe, Quiñones llegó desmarcado hasta el área y soltó un derechazo inatajable para el guardameta ecuatoriano, Hernán Galíndez (22').

Revisa el golazo de Quiñones para México: