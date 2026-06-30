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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

¡Derechazo inatajable! Julián Quiñones anotó un golazo para México ante Ecuador

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero desató la euforia mexicana en el Estadio Azteca.

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México abrió el marcador ante Ecuador en el partido de 16avos de final del Mundial 2026, disputado en el Estadio Azteca, con un golazo del delantero Julián Quiñones.

En un contragolpe, Quiñones llegó desmarcado hasta el área y soltó un derechazo inatajable para el guardameta ecuatoriano, Hernán Galíndez (22').

Revisa el golazo de Quiñones para México: 

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