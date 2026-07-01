Dos futbolistas neerlandes desactivaron los comentarios en sus redes tras insultos racistas

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) denunció este miércoles ante un organismo especializado la oleada de mensajes racistas contra los futbolistas Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville después de que fallaran sus penales en el partido contra Marruecos que eliminó a Países Bajos del Mundial.

Los tres internacionales fueron objeto de numerosos comentarios discriminatorios en sus cuentas de Instagram, entre ellos insultos racistas y comparaciones con monos.

Tras la difusión de esos mensajes, Kluivert y Summerville desactivaron la opción de comentar en sus publicaciones, mientras que en el perfil de Timber seguían siendo visibles decenas de comentarios de carácter racista.

"Nos parece terrible. Estamos viendo reacciones en internet en las que los jugadores son tratados de forma racista y discriminatoria tras la eliminación. Ahí trazamos una línea muy clara. El racismo y la discriminación no tienen cabida en ninguna parte: ni en el fútbol, ni en internet, ni en nuestra sociedad", señaló un portavoz de la KNVB en la emisora pública.

El caso ha generado ya decenas de denuncias ante el organismo Meld.Online Discriminatie, que confirmó que el número podría seguir aumentando y explicó que analizará individualmente cada uno de los mensajes recibidos en base al Código Penal neerlandés para determinar si constituyen un delito.

"Primero examinamos la gravedad de los comentarios por separado y si encontramos mensajes con un impacto especialmente grave, podemos presentar una denuncia inmediata ante la policía", agregó.